Zeverrock uitgesteld naar 13 en 14 augustus: "De goesting is zeer groot"  

Met de geplande coronaversoepelingen in de zomer kan muziekfestival Zeverrock in De Pinte doorgaan. Normaal stond het festival gepland in het weekend van 3 en 4 augustus, maar het voorstel om de datum een week naar achter te schuiven lag al even op tafel. "We hadden enkele dagen geleden voor onszelf al uitgemaakt dat we het festival een weekend gingen uitstellen", legt Geert Boone, oprichter van Zeverrock, uit.