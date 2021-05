3,6 miljoen euro voor nieuwbouw en renovatie van grootste stedelijke basisschool in Vilvoorde

’t Groentje groeide de afgelopen jaren uit tot de grootste stedelijke basisschool van Vilvoorde. Alleen volgde de infrastructuur niet. Daar komt nu verandering in. Onderwijsschepen van Vilvoorde Jo De Ro (Open VLD): “Je moet niet alleen investeren in extra plaatsen en nieuwe scholen. Je moet ook investeren in de bestaande gebouwen zodat kinderen en personeel op een veilige, pedagogisch en comfortabele manier naar school kunnen gaan.”

Maandag 10 mei vond in aanwezigheid van het stadsbestuur de eerstesteenlegging plaats van de werken aan de basisschool. Het gaat zowel om nieuwbouw als renovatie van bestaande ruimtes. In beide delen komt een ventilatiesysteem zodat alle ruimtes optimaal verlucht worden. Een niet onbelangrijke investering in coronatijden volgens schepen De Ro.

De nieuwe lokalen moeten klaar zijn rond eind 2022. Omdat de werken in fases verlopen, kunnen leerlingen gewoon naar school blijven gaan. De kostprijs van het hele project bedraagt ruim 3,6 miljoen euro en wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.