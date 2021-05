Op weg naar Tokio: Nicola Philippaerts over de dood van zijn lievelingspaard en plan B

Het verlies van Chilli Willi was onverwacht en hakte er stevig in. Meer dan anderhalve maand heeft Nicola er niet over kunnen praten in de media, maar in het middagprogramma van Radio 2 Limburg kwam hij nog even terug op die fatale dag: “Het gebeurde in Wellington in Florida. We hebben brute pech gehad en het was echt hartverscheurend om mijn paard daar te verliezen. Het is niet alleen mijn beste paard geweest. Het is ook gewoon het paard waar ik zeven jaar elke dag voor heb gezorgd. Dat is zoals een goede vriend verliezen.”