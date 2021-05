Het lek in het openluchtzwembad van Diest is gevonden

Het heeft even geduurd voor het lek gelokaliseerd kon worden. "Dat was niet evident want de leidingen zitten in beton en dus moesten die stelselmatig opengelegd worden", zegt Ann Schevenels. "Op een bepaald moment leek het een speld in een hooiberg die we moesten zoeken, maar het is gelukkig goed afgelopen."

Door het lek is het waterpeil in het zwembad met 40 cm verlaagd. Na het dichten van het lek, moet het water weer op de normale hoogte worden gebracht. Pas na een test van het hele systeem, kan het zwembad weer opengaan.