Lokale uitbraken stad Antwerpen veroorzaken onrust: ziekenhuizen en huisartsen houden extra overleg 

Zo werden in een woonzorgcentrum in Borsbeek besmettingen vastgesteld met de Indiase variant. Eén bewoner is ook overleden, hoewel die volledig gevaccineerd was. "Daar wordt nu heel nauwkeurig in beeld gebracht wie, wanneer besmet werd en waar. Er wordt ook nagegaan hoe het met de vaccinatiegraad zit, niet alleen van de bewoners, maar ook van het zorgpersoneel", gaat Berx voort.

"Bij de bewoners is tot meer dan 90 procent gevaccineerd, bij de zorgverstrekkers in vele van onze instellingen is dat maar 70 procent, of ternauwernood 70 procent, en dat baart ons zorgen. Wie niet gevaccineerd is, heeft meer kans om besmettingen binnen te brengen, zeker als die in contact komt met kwetsbare mensen."