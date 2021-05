"Zomerplan" moet ons in vier stappen naar "normaler leven" brengen: ontdek hier alle geplande versoepelingen

Als alles goed gaat, wordt de zomer van 2021 er eentje van versoepelingen. Het Overlegcomité met alle regeringen van ons land presenteerde vandaag een gedetailleerd Zomerplan, dat ons stap per stap meer vrijheid moet geven, zodat we in september een "normaler leven" hebben. Al zijn er ook wel voorwaarden aan gekoppeld. Neem je agenda erbij en ontdek samen met ons wat er is beslist.