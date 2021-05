Paardensteakrestaurant De Kuiper in Vilvoorde: "Wij hebben geen plaats voor een terras."

Toch bleven ze ook de voorbije maanden niet bij de pakken zitten in het bekend paardensteakrestaurant. Zo is De Kuiper ook erg bekend om zijn wijnen, dat werd dan een tijdelijke wijnwinkel. Vanaf 9 juni is het weer verse frietjes, sla aan tafel opgewerkt en paardensteak of steak tartaar aan tafeltjes met geruite tafeldoekjes. Vilvoorde is bekend om zijn paardenvlees. "Dat komt door het industriële verleden van de stad, arbeiders hadden geen geld voor een eigen varken of runderen. Er waren wel veel paarden om de boten langs het kanaal te trekken. Die werden dan op het einde van hun leven geslacht als 'armemenseneten'." vertelde Lieve Gewillig op Radio 2 Vlaams-Brabant & Brussel. Beluister hieronder het gesprekje.