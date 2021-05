Politie valt binnen op verjaardagsfeestje van zakenman uit Oostkamp en stelt bijna 40 pv's op

Het feestje waarop 40 mensen zijn betrapt, vond vrijdag al plaats, maar het nieuws raakte nu pas bekend. De politie had klachten ontvangen over geluidsoverlast en was een kijkje gaan nemen in Moerkerke bij Oostkamp. Daar zagen de agenten opvallend veel auto's staan in de buurt van een loods. Uit die loods kwam effectief ook luide muziek.

De mensen op het feest bleken zich helemaal niet aan de coronamaatregelen te houden. Eén iemand probeerde nog te ontsnappen, maar werd uiteindelijk toch tegengehouden door de politie. Het parket werd op de hoogte gesteld en besliste geen minnelijke schikking uit te delen, maar pv's te laten opstellen tegen alle aanwezigen. Dat betekent dat ze meer dan waarschijnlijk voor de rechter zullen moeten komen en een celstraf en een boete riskeren.