Professor Johan Ackaert over stap opzij van burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V): "Komt bijna nooit voor"

Pas na de extra gemeenteraad in Sint-Truiden op maandagavond, werd duidelijk dat Veerle Heeren haar bevoegdheden als burgemeester tijdelijk doorschuift. "De burgemeester kan zelf een schepen aanduiden om de bevoegdheden over te nemen, maar ook de eerste schepen kan de plaats vervangen", zegt professor Johan Ackaert. In Sint-Truiden zal de eerste schepen, Jelle Engelbosch, haar taken voor onbepaalde duur overnemen. "Dit komt bijna nooit voor", zegt Ackaert. "Het gebeurt wel eens dat een burgemeester minister wordt of om gezondheids- of familiale redenen terugtrekt, maar deze situatie is zeer uitzonderlijk."