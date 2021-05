Cultuur- en evenementensector blij met perspectief: "Dit is het moment waarop de hele sector zat te wachten" 

"We zijn heel blij dat er eindelijk geluisterd is naar de sector", zegt acteur en regisseur Stany Crets. "Het perspectief dat nu geboden wordt naar de tweede helft van de zomervakantie en daarna, is heel hoopgevend voor ons. We waren graag op 1 juni opengegaan en niet 9 juni, maar we gaan niet zagen." Hij is blij dat de sector eindelijk opnieuw aan de slag kan. "Ik zou zelfs zeggen: Mamma Mia! here we go again."

De musical "Mamma Mia!" die Crets regisseert, zal pas vanaf augustus weer voor publiek worden opgevoerd, omdat het pas dan rendabel wordt. Hij zegt dat de afgelopen periode voor veel mensen in de sector verschrikkelijk is geweest. "Sommige mensen zitten financieel aan de grond. Ik hoop dat vooral voor die mensen een lichtje gaat schijnen."

