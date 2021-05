Rectorverkiezingen KU Leuven: Eerste stemronde van start

Professoren, onderzoekers, administratief personeel en studenten kunnen nog tot 18 uur hun stem uitbrengen. De uitslag wordt dinsdagavond verwacht. De kandidaat die een absolute meerderheid behaalt, wordt de komende vier jaar de rector van de grootste universiteit van Vlaanderen.

In de marge van zijn nieuwjaarsboodschap begin januari deelde de huidige rector mee dat hij er nogmaals vier jaar bij wil doen. Sels is sinds augustus 2017 rector van de Leuvense universiteit. Hij nam toen het mandaat over van Rik Torfs, die op dat moment een tweede termijn ambieerde. Volgens de statuten van de KU Leuven mag een zittend rector zich eenmaal kandidaat stellen om zijn of haar kandidatuur te verlengen.

Eind januari maakte Jan Tytgat bekend dat ook hij het mandaat van rector ambieerde. De toxicoloog werkt al zo'n dertig jaar aan de KU Leuven en geeft les aan vier faculteiten in de humane, exacte en biomedische wetenschappen, de drie grote groepen van de universiteit.

Door de geldende coronamaatregelen verloopt de verkiezing voor het eerst volledig online. Zowel professoren, onderzoekers en assistenten, als administratief en technisch personeel en studenten krijgen een stem, zij het met niet allemaal een even groot gewicht. De stem van de professoren weegt het zwaarst door, voor 70 procent. De andere drie groepen, onderzoekers en assistenten, administratief en technisch personeel en studenten, zijn elk goed voor 10 procent van de stemmen.

Vorige week kwam Jan Tytgat nog in een kleine storm terecht, toen het Leuvens onafhankelijk studentenblad Veto een tabel publiceerde waaruit bleek dat de toxicoloog plagiaat gepleegd zou hebben in zijn visietekst. Bepaalde passages waren letterlijk overgenomen uit andere documenten, zonder een correcte bronvermelding te hanteren. Tytgat betwist de aantijgingen formeel en zegt dat hij "op eer en geweten kan bewijzen dat hij wel een correcte bronvermelding heeft gebruikt."

De eventuele tweede en derde ronde van de verkiezing zijn op 18 en 25 mei gepland.