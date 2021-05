Scheldevallei is klaar om knijtenplaag aan te pakken: Agentschap Natuur en Bos zet in op vallen die je zelf kan maken

De kleine, maar venijnige knijten zijn al jaren een groot probleem in de Scheldevallei tussen Gent en Wichelen. Sinds 2009 is er al actie ondernomen tegen het knijtenprobleem, zoals het graven van vloedgeulen in Wichelen. En het ANB gaat de gemeenten nu ook helpen om een knijtenplaag te voorkomen. "Vorig jaar werden we goed geholpen door het KBIN, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen", legt Lieven Nachtergale uit. "Zij hebben een handige val uitgewerkt, die snel ingezet kan worden."