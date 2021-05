Schoten gaat rijweg aanpassen waar zevenjarige Loes overleed

Gisterenavond heeft de commissie mobiliteit van Schoten samengezeten om te bespreken hoe ze de Horstebaan veiliger kan maken. Eind februari werd de zevenjarige Loes daar op haar fiets aangereden toen ze de Horstebaan wilde oversteken en de Amerlolaan wilde infietsen. Ze was op weg naar school en overleed aan haar verwondingen. Na het ongeval werd er een petitie afgegeven voor een veiliger kruispunt, die ondertekend werd door meer dan 8000 mensen.

De commissie besprak voorstellen van twee professoren, die de situatie ter plekke geanalyseerd hebben. "In een van de plannen kon iedereen zich vinden", zegt de burgemeester van Schoten Maarten De Veuster (N-VA). "Zo komen er bredere fietspaden, een middeneiland en een zebrapad. We gaan nog andere mogelijkheden onderzoeken zoals een licht met drukknoppen en een gesloten middenberm".

"Er was ook een consensus om de snelheid te verlagen tot 50 km per uur en een trajectcontrole in te stellen op de Horstebaan. Ook zullen we de wijkcirculatie met de twee scholen in de buurt moeten bekijken. Vooral de snelheidsverlaging zal al snel kunnen worden doorgevoerd. Voor de andere ingrepen moeten we met eigenaars van aanpalende gronden gaan praten en is er nog studiewerk nodig", aldus nog de burgemeester.