Sint-Jozefziekenhuis in Malle krijgt een nieuwe naam: stap binnen in het AZ Voorkempen

Wie het Sint-Jozefziekenhuis in Malle bezoekt, zegt vanaf nu beter AZ Voorkempen. Die naam past bij de missie van het ziekenhuis om de komende jaren nog groter te worden in de regio. Het ziekenhuis werkte ook al nauwer samen met regionale dienstverleners zoals de politiezone, huisartsenwachtpost en eerstelijnszone Voorkempen. “Door verder te investeren in een nauwere samenwerking in de regio wordt zowel de individuele zorg als de hele zorgketen naar een hoger niveau getild", zegt algemeen directeur Koen Vancraeynest.