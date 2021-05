Experten pleiten met zicht op Overlegcomité voor meer voorzichtigheid: "Niet te veel in één keer versoepelen"

"We worden er wat zenuwachtig van", zei professor infectieziekten Steven Callens in "De ochtend" op Radio 1. Hij is lid van de GEMS, dat is de expertengroep die de overheden adviseert over de aanpak van de coronacrisis. "Men spreekt over de volledige vrijheid, maar eigenlijk moeten we spreken over een voorwaardelijke invrijheidsstelling, want er zullen altijd voorwaarden nodig zijn."

