Grotere terrassen maken het nog moeilijker voor blinden en slechtzienden

"Blinde en slechtziende mensen bewegen zich vaak voort door met hun witte stok de stoeprand te volgen", legt Jan De Smedt uit, de directeur van de vzw Licht en Liefde in Antwerpen. Dat is een organisatie die blinden en slechtzienden ondersteunt. "Nu kan die met de uitgebreide terrassen niet meer als leidraad dienen. Dat is echt een vrij zware ingreep, als je je als blinde of slechtziende niet meer langs die zones kan verplaatsen."



Wie zich verplaatst met een mobiliteitsstok, leerde vaste trajecten van punt A naar punt B. Aanpassingen in winkels, in straten, de wachtrijen, de vaste looprichtingen en nieuwe obstakels kunnen ze dikwijls niet detecteren. Dat kan hen helemaal desoriënteren. Dat geldt trouwens ook voor blindengeleidehonden.