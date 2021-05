(Hopelijk) geen blokkeringen meer: het Suezkanaal krijgt een uitbreiding

Het land vroeg een schadevergoeding van 900.000 dollar (zowat 750 miljoen euro) aan de eigenaar, het Japanse bedrijf Shoei Kisen Kaisha.

De discussie over de schadevergoeding en verzekering is nog altijd lopende. De meerderheid van de bemanning van de Ever Given verblijft sinds het voorval nog steeds op het schip.

Verschillende klanten wereldwijd wachten ook nog steeds op hun vracht in de containers van het schip. De barcontainer die zou dienen voor "New Beaufort", een nieuwe strandbar in Zeebrugge, zit ook nog steeds vast op het containerschip.