Foorkramers, uitbaters van fitnesscentra en van binnenspeeltuinen blij dat ze op 9 juni weer aan het werk kunnen

In Diepenbeek zal er snel georganiseerd moeten worden want daar staat in het weekend van 12 en 13 juni al een kermis gepland. Burgemeester Rik Kriekels heeft er vertrouwen in dat alles op tijd geregeld kan worden. "We hebben al samengezeten en gaan onmiddellijk contact opnemen met de foorkramers. Ze moeten dat weekend zeker vrijhouden en kort op de bal spelen. Dan zie ik niet in waarom de kermis niet zou kunnen doorgaan", zegt Kriekels.