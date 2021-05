HERBEKIJK: biostatisticus Geert Molenberghs blikt vooruit op versoepelingen Overlegcomité in VRT NWS Live

Sinds 9 uur vanochtend zitten de verschillende regeringen van ons land samen voor wat "het belangrijkste Overlegcomité over de coronaversoepelingen" wordt genoemd. Met vermoedelijk een volledige heropening van de horeca op 9 juni en grote festivals vanaf 13 augustus, ziet het ernaar uit dat het Plan van de Vrijheid werkelijkheid wordt. Geert Molenberghs, biostatisticus bij de Universiteit van Hasselt en de KU Leuven, duidt in onze VRT NWS Live of en hoe deze versoepelingen veilig kunnen verlopen.