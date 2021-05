Waar gaat Ben Weyts (N-VA) honderden extra leerkrachten halen om leerachterstand weg te werken?

De Bruyckere verwijst naar onderzoek van de universiteit van Leiden naar het effect van tutoring. Goeie studenten uit andere richtingen dan de lerarenopleiding gingen onderwijs positiever waarderen nadat ze als vrijwilliger leerlingen bijles hadden gegeven. Sommigen dachten er zelfs over om naar het onderwijs over te stappen.

En zo kunnen we ook hopen dat bijvoorbeeld vrijwilligers in de zomerscholen die kinderen en jongeren hebben bijgewerkt, daardoor geïnteresseerd raken in een job in onderwijs. “Wie geproefd heeft van het leraar zijn, wil vaak meer en ook op die manier kunnen we meer mensen voor het onderwijs rekruteren”, zegt De Bruyckere.