Zeldzame rivierdonderpad rukt op in Ronse: "Zes keer meer visjes dan bij start van de metingen"

Vijftien jaar geleden werd er voor het eerst een rivierdonderpad opgemerkt in een beek in de buurt van Ronse. "In de Trosbeek vonden we het visje toen terug, dat was bijzonder want de rivierdonderpad was erg zeldzaam", zegt visserijbioloog Alain Dillen. Uit nieuwe metingen blijkt nu dat het diertje algemeen voorkomt in de waterlopen rond Ronse. "We zien op alle 7 plekken waar we gemeten hebben dat de populatie toeneemt. Op 15 jaar tijd is het aantal rivierdonderpadden verzesvoudigd."

