Brugge beperkt zwaar verkeer bij het begin en het einde van de schooldag

Rechtstreekse aanleiding voor de afspraak is het ongeval van 4 jaar geleden aan de schoolpoort van het Sint-Lodewijkscollege. Een jongen van 6 stierf toen hij het zebrapad overstak en met zijn fiets onder een vrachtwagen terechtkwam.

Directeur van het Sint-Lodewijkscollege Marc Slosse is heel blij met het initiatief: "Een infrastructuur creëren die 100% veiligheid garandeert, zullen we waarschijnlijk nooit kunnen", zegt hij. "Hoe goed alles ook georganiseerd en ingericht is, je zal ook altijd nog zelf je verantwoordelijkheid moeten nemen als fietser, automobilist of voetganger om bijvoorbeeld niet blindelings de straat over te steken. Maar met deze afspraak zetten we toch een flinke stap in de goede richting.