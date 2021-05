Een week "staat van beleg" in de Congolese provincies Ituri en Noord-Kivu: 5 vragen en antwoorden

Deze staat van beleg lijkt op een operatie TINA: "There is no alternative". 22 jaar al kijkt de internationale gemeenschap toe op deze verscheurde en geteisterde regio. De VN-vredesmissie MONUSCO is de langste en duurste ter wereld, maar ze wordt steeds meer uitgespuwd door de plaatselijke bevolking omdat ze volgens haar inefficiënt is en te veel vasthangt aan beperkende regels.

Bovendien zijn er soldaten die zelf ook verdacht worden van medeplichtigheid aan de grondstoffenhandel. Volgens Marti Waals, die jarenlang als hulpverlener actief was in Congo en nu nog projecten van Caritas steunt in Ituri, zal het ongedisciplineerde Congolese leger weinig soelaas bieden. "Misschien is er nood aan een stevige operatie zoals Artemis, onder Frans-Belgische leiding. Die heeft in 2003 op korte tijd orde op zaken gesteld in Ituri."

Bekijk hier de video van Marti Waals (en lees eronder voort):