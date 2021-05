Bromfietsster van 19 doodgereden door vrachtwagen in Kaprijke

Een vrouw van 19 uit Watervliet is deze middag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Kaprijke. De vrouw werd op haar scooter gegrepen door een vrachtwagen, die volgens ooggetuigen door het rode verkeerslicht zou gereden zijn. De Expresweg N49 is in de richting van Knokke volledig afgesloten voor het verkeer.