Een "coronapas" voor de festivals: hoe moet dat eruitzien volgens experts? "Gratis tests voor niet-gevaccineerden"

Daarnaast moeten de privacyregels gegarandeerd zijn en moet het om een tijdelijke maatregel gaan. "Het moet een deel uitmaken van een overgangsmaatregel", legt Loobuyck uit. "In Frankrijk bijvoorbeeld is het coronapas gisteren goedgekeurd in het parlement. Daar is aan de wet een precieze einddatum toegevoegd."

Beluister het gesprek in "De wereld vandaag" en lees eronder voort: