Alleen de exacte locatie is onbekend: vrijdag 30 juli houdt zoon van epidemioloog Pierre Van Damme groot bevrijdingsfeest

Voorlopig blijft de exacte locatie nog geheim, "maar wat ik wél al kan vertellen is dat het ergens in Vlaams-Brabant zal zijn", aldus Van Damme die voorts benadrukt dat alles in overleg zal gebeuren met de brandweer en met de lokale overheden. "De veiligheid moet natuurlijk gegarandeerd kunnen worden, want we willen geen toestanden zoals in Brussel."