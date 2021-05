Auto van Dominique kapot na roettest op autokeuring: "Is keuring niet verplicht om schadevergoeding te betalen?"

“Na een half uur wachten, reed een man mijn auto al duwend naar buiten en vertelde hij me dat hij slecht nieuws had. De motor had het begeven tijdens de roettest of milieutest en ze konden hem niet meer starten.” De milieutest of roettest meet de roetuitstoot bij dieselvoertuigen, met als bedoeling om de grote vervuilers uit het verkeer te halen.

"Het was schrikken", vertelt Dominique. “Ik zat toen in die auto op de parking en ik kon toen niet geloven dat dat gebeurd was. Ik dacht: dit is niet echt, maar toch was het wel zo. Ik heb het nog geprobeerd, maar ik kon de auto niet meer starten. Mijn auto was in prima staat. Ik heb er nooit een probleem mee gehad. Ik ging elk jaar naar de garage om die te laten onderhouden.”