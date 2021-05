Begraafplaatsen en wachthuisje worden onder handen genomen in Sint-Pieters-Leeuw

“Begraafplaatsen en kerkhoven vertellen ons ontelbare verhalen over de geschiedenis van onze gemeente, over onze samenleving”, zegt Olivier Huygens, schepen van Gebouwen. “Als je op een begraafplaats staat en kijkt naar de gedenkstenen, dan brengt dat ook de families weer samen. Het brengt historische verhalen weer tot leven, daarom vinden we die renovatie en opwaardering van de begraafplaatsen zo belangrijk.”