Voortaan geen beroepsgeheim meer bij overleg over radicalisering 

Volgens Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) hebben die veiligheidscellen al vaak hun dienst bewezen, maar botsten ze soms op een aantal muren. Eén van die beperkingen was het feit dat iedereen gebonden was aan een beroepsgeheim, waardoor sommige zaken niet konden worden gedeeld.

In een nieuw decreet, dat vandaag werd goedgekeurd door het Vlaams parlement, wordt dat individueel beroepsgeheim vervangen door een collectief beroepsgeheim. "Hoe meer diensten samenwerken, hoe beter we gevaren kunnen detecteren en opvolgen en zo de maatschappij kunnen beschermen tegen alle mogelijke vormen van extremisme", klinkt het bij Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA).

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens had tijdens de totstandkoming van het decreet haar bezorgdheden geuit en benadrukte dat het delen van het beroepsgeheim alleen in uitzonderlijke omstandigheden te verantwoorden is. Minister Somers (Open VLD) benadrukt dat niemand verplicht is om deel te nemen aan zo'n overleg.

Er worden ook extra middelen vrijgemaakt om die "lokale integrale veiligheidscellen" verder uit te bouwen.