Bewel leverde in het eerste kwartaal al 30 % meer maatwerkers aan Limburgse bedrijven

Bewel werkt vooral met mensen die niet rechtstreeks op de reguliere arbeidsmarkt terechtkunnen, maar die via enclavewerking wel meer en meer in traditionele berijven gaan meewerken. Het personeel van Bewel is dan ook verspreid over de 9 eigen vestigingen en heel wat Limburgse ondernemingen. Algemeen directeur Johan Bongaerts: “Onze enclavewerking is al jarenlang een constante bij Bewel. Een team van maatwerkers gaat samen met een of enkele werkbegeleiders op locatie aan de slag bij een van onze klanten. Dat kan zijn voor een tijdelijke opdracht of voor permanente ondersteuning.”