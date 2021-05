In 2020 bijna 1 uur vertraging per dag door dieren op treinsporen

In 2020 waren er meer aanrijdingen met dieren dan in 2019: 45 aanrijdingen hebben in totaal 5.342 minuten vertraging veroorzaakt, tegenover 5.307 minuten in 2019 met 36 aanrijdingen. Het vaakst wordt wild zoals reeën of herten aangereden, daarna honden en vervolgens everzwijnen.

Daarnaast waren er in 2020 ook nog 155 meldingen van loslopende dieren die in totaal 15.448 minuten vertraging hebben veroorzaakt, tegenover 13.476 minuten in 2019 met 166 loslopende dieren. Treinbestuurders die een melding krijgen van dieren op het spoor gaan trager moeten rijden of zelfs stoppen en dat veroorzaakt dus vertraging. De meest voorkomende loslopende dieren zijn voornamelijk koeien en verder schapen en paarden.

In totaal ging het in 2020 dus om 20.792 minuten vertraging, dat is zo'n 346 uren en dus omgerekend bijna 1 uur per dag. De vertragingen zijn voor het goederenvervoer, de internationale treinen en de binnenlandse reizigerstreinen samen.

Lees verder onder de grafiek