Boekingen voor optredens stromen  binnen bij Pat Krimson: "Ik ben al sinds vijf uur vanmorgen bezig aan mijn agenda" 

Enkele maanden geleden, toen evenementen wel nog verboden waren, kreeg de Zonhovense dj al verschillende aanvragen voor illegale feestjes, maar die heeft hij geweigerd. Pat Krimson is opgelucht om eindelijk weer aan de slag te kunnen: "Het is fijn om die rush opnieuw te voelen en opnieuw met de agenda bezig te zijn maar het is wel een puzzelwerkje. Ik heb nu al zo'n 70 shows vastgelegd. Er waren zelfs aanvragen uit Spanje bij." Binnenkort kan je dus misschien een optreden van Pat Krimson meepikken in Valencia of Sevilla. Als je daar zelf naartoe kan reizen tenminste.