Jan Ypermanziekenhuis gaat vanaf nu een broche meegeven aan ouders van sterrenkindje: "Om het verlies letterlijk draaglijker te maken"

"Ik ben gecontacteerd geweest door een vrouw die het moeilijk heeft met het verlies van haar kindje", zegt sieradenmaker Diederik Vandenbilcke. "Zij wou een draagbare herinnering hebben en vroeg of ik een broche kon maken van een glimlachend sterretje met gouden blinkers. Zo kon ze haar overleden kindje overal met zich meedragen."

"Ik heb niet alleen een broche in de vorm van een ster, maar ook eentje in de vorm van een raket en eentje in de vorm van een hartje gemaakt", zegt Diederik nog. De broches sprongen in het oog van het Jan Ypermanziekenhuis. "Er is een dienst in het ziekenhuis die zich onder andere ontfermt over de ouders van een doodgeboren kindje. Zij gaan vanaf nu zo'n broche meegeven aan hen, om het verlies draaglijker te maken. Letterlijk dan."