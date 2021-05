Brugse Langerei Zwemmers trappen openwaterzwemseizoen op gang: "Vanavond springen we in Damse Vaart"  

Koen De Vaere springt vanavond het open water in. Hij is de voorzitter van de Langerei Zwemmers in Brugge. "Jammer genoeg zwemmen we nu niet meer in de Langerei", zegt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen. "We beginnen nu aan ons achtste openwaterzwemseizoen. De eerste 2 seizoenen zwommen we nog in de Langerei, maar de waterkwaliteit was daar niet altijd even goed. Nu zwemmen we op 2 verschillende locaties: de Damse Vaart en Sint-Pietersplas in Brugge. Vanavond springen we in de Damse Vaart. De temperatuur van het water is daar nu 17 graden, ideaal om het seizoen te starten."