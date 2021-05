Wat met de culturele centra die nu dienst doen als vaccinatiecentrum? "We vinden wel andere locaties"

Vanaf 9 juni kan de culturele sector opnieuw zowel buiten als binnen voorstellingen organiseren. Na lange tijd te hebben stilgelegen, ziet de sector de aangekondigde versoepelingen graag komen. Maar een aantal culturele centra in Vlaanderen zal zeker nog tot september dienst doen als vaccinatiecentrum. Het Bolwerk in Vilvoorde bijvoorbeeld, of Den Amer in Diest. Maar dat vormt niet meteen een probleem, zegt Dave Van den broeck van Den Amer. "Wij kunnen niets in Den Amer organiseren tot zeker midden september, maar er zijn wel andere mogelijkheden. We worden niet voor niets de creatieve sector genoemd; we zoeken andere geschikte locaties om voorstellingen te kunnen organiseren."

En die vinden ze in heel Diest. "We hopen op mooi weer en trekken naar buiten: naar parken, het Warandepark en de Citadel. Naast buitenvoorstellingen organiseren we ook culturele wandelingen. Voor binnenvoorstellingen schakelen we kerken in", vertelt Van den Broeck in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant.