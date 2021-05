Belgische primeur: volgende week wordt er voor het eerst Noordzeewier geoogst

De Noordzee is geen gemakkelijke omgeving om wieren te kweken. In Azië kweken ze al honderden jaar zeewier, maar dat is dan altijd in beschutte omstandigheden. “De Noordzee is dat allesbehalve”, zegt professor biologie Olivier De Clerck van de Universiteit Gent. Voor de onderzoekers was het een intens jaar met veel onderzoek. “De moeilijkheid ligt vooral bij de zandkorrels die in het water zweven die, in combinatie met stromingen en golfwerkingen, een beetje het effect van schuurpapier hebben. Daardoor groeien die wieren moeilijk en drijven ze gemakkelijk weg.”