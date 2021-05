Ellen DeGeneres stopt na 19 (!) seizoenen met haar talkshow: "Nood aan nieuwe uitdaging"

"The Ellen DeGeneres Show" loopt al 18 jaar en zal met het laatste seizoen over de 3.000 afleveringen gaan. DeGeneres ontvangt in haar show dagelijks grote sterren, maar ook veel gewone mensen met een interessant verhaal. Haar enthousiasme maakte haar tot een van de publiekslievelingen in de Verenigde Staten en ook ver daarbuiten, want de show werd in verschillende landen uitgezonden.