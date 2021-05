Festival Gent Jazz gaat toch door: “Ik wil zo snel mogelijk nieuwe artiesten vastleggen”

Hoe de affiche van de komende editie van Gent Jazz er zal uitzien is nog koffiedik kijken. Flamand maakt zich sterk om al eind deze maand enkele namen te lossen. “Uiteraard hebben we al heel wat artiesten gecontacteerd. Zij zullen vooral uit eigen land en de buurlanden komen. Er is heel veel interesse, ook van hun kant.” Of er ook grote Amerikaanse namen komen, is onzeker.