Fietser kritiek na aanrijding door vrachtwagen in Turnhout

Rond 16.40 uur is er een aanrijding gebeurd tussen een fietser en een vrachtwagen in Turnhout. De vrachtwagen draaide vanaf de ring rond Turnhout af naar rechts in de richting van Ravels. De bestuurder van de vrachtwagen merkte een fietser die rechtdoor reed niet op. De 80-jarige fietser raakte zwaargewond. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De Steenweg op Oosthoven in Turnhout was meer dan 2 uur versperd.

De bestuurder van de vrachtwagen raakte niet gewond, maar was wel sterk aangedaan door het ongeval. Hij verklaarde dat hij de fietser niet had gezien. Mogelijk zat de fietser in een dode hoek van de vrachtwagen. De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.