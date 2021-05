Gerecht dagvaardt verkeerde Kenny V. in zedenzaak: "Je denkt dat je dit alleen in films ziet"

Een tweetal weken geleden belt de deurwaarder aan bij Kenny V. in Herentals. "Mijn vriendin was alleen thuis en las de brief. Daarin stond dat ik voor de rechter in Leuven moest verschijnen voor de aanranding van een minderjarige", legt Kenny uit. "Ze probeerde me te bellen, maar mijn gsm was plat. Ik hoorde pas veel later haar bericht en wist niet goed wat ik hoorde."