Franstalig onderwijs gaat voor kortere zomervakantie (en verlengt herfst- en krokusvakantie), Vlaanderen houdt boot af

In Franstalig België is afgesproken dat de scholieren in het onderwijs in 2022 op maandag 29 augustus 2022 het schooljaar aanvatten. Dat schooljaar wordt pas afgerond op vrijdag 7 juli 2023. Ter compensatie komt er een weekje bij in zowel de herfst- als de krokusvakantie. Voor de kerst- en paasvakantie verandert er niets: die blijven twee weken duren.