Reggae Geel voor tweede jaar op rij afgelast ondanks versoepelingen

De aankondiging dat de festivalzomer toch nog zou kunnen beginnen halverwege augustus, werd op luid applaus onthaald bij festivalorganisatoren. Toch barstte niet overal spontaan het feestgedruis los. Enkele uren na de persconferentie van het overlegcomité besliste de organisatie van Reggae Geel om de editie van dit jaar toch nog te annuleren.



Organisator Kris Eelen licht toe dat een festival organiseren vóór de versoepelingen onhaalbaar is: "Ons festival zou plaatsvinden op 6 en 7 augustus. Dan gelden er simpelweg nog te veel restricties. Met mondmaskerplicht, afstand houden en een maximaal bezoekersaantal van 5.000, kan je een festival als Reggae Geel niet degelijk organiseren." Daarnaast betwijfelen de initiatiefnemers of het überhaupt veilig is om dan al een festival dat traditioneel 50.000 bezoekers trekt, te organiseren. "Wij proberen echt te denken aan ieders gezondheid", aldus Eelen.

Latere datum?

Bovendien namen de organisatoren de moeilijke beslissing om het festival ook niet later dit jaar te laten plaatsvinden. Oorspronkelijk werd bekeken of het muziekfestival niet op 13 en 14 augustus kon doorgaan. In samenspraak met de Antiliaanse feesten in Hoogstraten werd dat voorstel echter afgevoerd, vertelt Eelen Radio 2 Antwerpen: " Hoewel de organisatie achter de Antiliaanse feesten zelf nog moet beslissen om al dan niet door te laten gaan, hebben wij beslist om plaats te ruimen. Het leek ons niet verstandig om twee gelijkaardige festivals tijdens hetzelfde weekend in dezelfde regio te laten doorgaan."

Volgend jaar beter

Ondanks het feit dat de laatste Reggae Geel al dateert van 2019, maakt de organisator zich geen zorgen over het voortbestaan van het festival: "Financieel kunnen we dat wel aan. Ten eerste werken we veel met vrijwilligers. Ten tweede bestaan we al 40 jaar. In die tijd hebben we een spaarpot kunnen opbouwen. Het voortbestaan is zeker gegarandeerd."

Toch benadrukt hij ook dat Reggae Geel volgend jaar nood heeft aan een goede, sterke affiche om het langdurig voortbestaan te garanderen. Hij verzekert trouwe festivalgangers dat het de moeite waard zal zijn: "We willen de mensen een zeer up-to-date affiche aanbieden. De zoektocht naar artiesten begint dus opnieuw, maar dat is onze specialiteit. We weten waar we moeten zijn dus dat zal allemaal in orde komen."