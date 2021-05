Geen Rock Werchter, maar wel Werchter Parklife: een maand lang concerten op de wei van Werchter

Vanaf 1 juli tot 1 augustus zal het festivalterrein ingepalmd worden door Werchter Parklife. Een hele maand lang zullen muziekliefhebbers er vier dagen per week kunnen genieten van liveconcerten. Op donderdag en vrijdag is er een avondconcert en op zaterdag en zondag zijn er middag- en avondshows. Er zijn tot 2.500 fans welkom per show.