Last van knijten? Laat het weten aan stad Gent: "We willen de venijnige mugjes in kaart brengen"

Al enkele jaren worden de mensen die dicht bij de Schelde wonen lastiggevallen door kleine venijnige mugjes: knijten. Op verschillende plaatsen in onze provincie worden er methoden ontwikkeld om die knijten te bestrijden. Zolang hét wondermidddel niet gevonden is, moeten mensen vooral geduld oefenen. En ze kunnen meehelpen het probleem in kaart te bregen. Daarvoor is het meldpunt in Gent een handig instrument.