KLAAR: Aan onze taal(regels) raak je niet zomaar.

Eerst was er de pittige discussie over het al dan niet afschaffen van die vervelende dt-regel. En daarna kwam de Algemene Spraakkunst voor het eerst in 20 jaar met een nieuwe versie. Ook al stond daar niet veel nieuws in, toch vlogen de uitgesproken meningen meteen stevig in het rond. Dat we in informele context ‘groter als’ en ‘nooit niet’ mogen gebruiken, vindt de ene verschrikkelijk en de andere doodnormaal.

Waarom ligt het gebruik van onze taal zo gevoelig? En zullen sommige regels ooit verdwijnen? Professor taalkunde Freek Van de Velde schept duidelijkheid.