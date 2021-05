Gratis ijsjes voor medewerkers van vaccinatiecentrum in Roeselare

Vandaag kregen zo’n 140 vrijwilligers en professionelen in de hallen van de Expo een gratis ijsje als traktatie voor hun harde werk. Meer dan 1000 vrijwilligers meldden zich de voorbije maanden aan om het centrum draaiende te houden. In het vaccinatiecentrum werden er al 34.000 prikjes gezet bij de bevolking van Roeselare, Moorslede, Ardooie, Hooglede, Staden en Lichtervelde. In Roeselare alleen al heeft 41% van de bevolking een eerste vaccin ontvangen.