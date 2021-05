Grootste skatepark van België moet nog geen jaar na opening al hersteld worden

Een oppervlakte van 4.000 vierkante meter, een prijskaartje van 2 miljoen euro en een resem obstakels op maat van gevorderden en beginners: het pas geopende skatepark aan de Gentse Blaarmeersen is het spreekwoordelijke walhalla voor skateboarders, inlineskaters en BMX’ers over heel België. Nergens in ons land vind je een groter park, qua oppervlakte doen in heel Europa maar twee parken het beter.