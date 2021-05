Hasseltse standbeelden in verplegersoutfit voor Dag van de Verpleegkundige

Het Borrelvrouwtje op het Capucienenplein is door de studenten van Hogeschool PXL al in een nieuw jasje gestoken. Ook Hendrik en Katrien op de Grote Markt in Hasselt krijgen een verplegersoutfit. Op die manier willen ze samen met Stad Hasselt en het Jessa ziekenhuis de verpleegkundigen in de bloemetjes zetten. "Door corona hebben verpleegkundigen veel te verduren gehad. Wij willen hen graag een hart onder de riem steken en iedereen aansporen om de maatregelen goed te blijven naleven", klinkt het. "De blijvende noodkreten uit de zorgsector terwijl iedereen snakt naar vrijheid, maken ons natuurlijk niet populair."