Rooseveltlaan in Vilvoorde wordt heraangelegd en moet veiliger worden voor fietsers

De stad Vilvoorde wil de verkeersveiligheid en de fietsinfrastructuur verbeteren rond de Rooseveltlaan. Zo worden de fietspaden vernieuwd en de voetpaden verbreed. Ter hoogte van de school en de horecazaken wordt het voetpad zelfs extra breed. “De heraanleg was zeker nodig”, zegt schepen voor Openbare werken Katrien Vaes (Open VLD). “Het was geen mooi zicht meer, maar het is vooral ook voor de veiligheid van de fietsers. Het fietspad lag aan de andere kant van het plein en daardoor moesten heel wat kruisbewegingen gedaan worden voor fietsers.”