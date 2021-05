Het was dan toch een wolf en geen wolfshond die tien schapen doodbeet op de Kalmthoutse Heide

Het is dan toch een wolf, die de tien schapen doodbeet, op 14, 16 en 17 april op de Kalmthoutse Heide. "Het DNA-onderzoek geeft daar nu uitsluitsel over", zegt Koen Muylem van het Inbo, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: " Tot onze verrassing blijkt het dan toch om een wolf te gaan. Oorspronkelijk dachten we dat we met een wolfshond te maken hadden, kijkend naar de aard van de verwondingen en het feit dat er zoveel dieren werden aangevallen. Maar uit het DNA-onderzoek blijkt nu dat het toch om een wolf gaat."



Begin april beet die ook al een 3-tal geitenbokken dood in Merksplas. Daarna zijn er nog enkele dieren doodgebeten, maar daarvan zijn de DNA-stalen nog niet geanalyseerd; die resultaten worden pas in de loop van juni verwacht.